Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

Міністерство закордонних справ Фінляндії прийняло рішення щодо виділення гуманітарної допомоги Україні на 16 млн євро.

Як повідомили в МЗС Фінляндії, допомога надаватиметься через гуманітарні агентства ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

“Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня загарбницької війни Росії і продовжуватиме це робити й надалі. Потреба в гуманітарній допомозі в Україні величезна, і наша допомога важлива», – сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Фінляндія також надає допомогу для вирішення серйозних криз біженців в Африці та гуманітарної ситуації на Близькому Сході. Фінляндія надає 2 мільйони євро на підтримку операції Всесвітньої продовольчої програми (WFP) у Судані, 2,5 мільйона євро на операцію WFP у Газі та 2 мільйони євро на регіональну операцію УВКБ ООН у справах біженців у Сирії, серед інших операцій. Підтримка також надається Ефіопії, Африканському Рогу та регіонам Великих озер і Сахелю. В Азії Фінляндія підтримує Афганістан і М'янму через Міжнародний рух Червоного Хреста.

Фінляндія також надає 2 мільйони євро на фінансування роботи Всесвітньої продовольчої програми та УВКБ ООН щодо включення осіб з інвалідністю. Допомога спрямована на людей з інвалідністю, які часто перебувають у найбільш вразливому становищі. Крім того, 2 мільйони євро надається на розвиток заходів ВПП щодо шкільного харчування та підтримку шкільного харчування, особливо в Африці.

На додаток до цих рішень Фінляндія надає основне фінансування багатостороннім гуманітарним організаціям. Крім того, триває підготовка до надання гуманітарної допомоги, яка буде надходити через організації громадянського суспільства Фінляндії. Решту гуманітарного фінансування з бюджету буде надано пізніше цього року.