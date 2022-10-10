Події

15:47 10.10.2022

Прем'єр-міністр Нідерландів у розмові із Зеленським: Російські удари по мирних жителях - це не помста, це тероризм

1 хв читати
Прем'єр-міністр Нідерландів у розмові із Зеленським: Російські удари по мирних жителях - це не помста, це тероризм

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили посилення оборонної підтримки нашої держави, координацію реакції світу на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Рютте підтвердив підтримку України Нідерландами.

"Президент Зеленський щойно повідомив про російські ракетні атаки з очевидною метою також уразити безневинних українських мирних жителів. Це не помста, це тероризм. Я висловив свою огиду і ще раз наголосив на непохитній підтримці Нідерландами України", - написав Рютте в твіттері.

Джерела: https://t.me/V_Zelenskiy_official/3595

https://twitter.com/MinPres/status/1579442979445800966

Теги: #нідерланди #рютте

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 30.09.2022
Прем'єр-міністри Нідерландів і Швеції, а також ймовірний глава нового уряду Італії висловили підтримку цілісності України

Прем'єр-міністри Нідерландів і Швеції, а також ймовірний глава нового уряду Італії висловили підтримку цілісності України

19:50 26.09.2022
Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

16:42 19.09.2022
Рютте та Шольц домовилися продовжити підтримку України

Рютте та Шольц домовилися продовжити підтримку України

06:56 31.08.2022
Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

08:03 28.08.2022
Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

07:44 23.08.2022
Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро

Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро

07:14 23.08.2022
Резніков обговорив з нідерландською колегою питання посилення можливостей сил оборони України

Резніков обговорив з нідерландською колегою питання посилення можливостей сил оборони України

06:27 23.08.2022
Резніков: Радий вітати міністра оборони Ніделандів у Києві

Резніков: Радий вітати міністра оборони Ніделандів у Києві

15:42 15.08.2022
Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

20:24 28.07.2022
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів питання співпраці, експорту зерна та фінпідтримки з боку ЄС

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів питання співпраці, експорту зерна та фінпідтримки з боку ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

Заступник глави ОП Тимошенко закликав не користуватися електроприладами з 17:00 до 22:00

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована - Подоляк

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Глава ЄК: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

Держетнополітики вимагає від УПЦ (МП) публічно розповісти про вжиті заходи щодо духовенства, яке було у Кремлі 30 вересня

Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

Заступник глави ОП Тимошенко закликав не користуватися електроприладами з 17:00 до 22:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА