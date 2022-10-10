Прем'єр-міністр Нідерландів у розмові із Зеленським: Російські удари по мирних жителях - це не помста, це тероризм

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили посилення оборонної підтримки нашої держави, координацію реакції світу на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Рютте підтвердив підтримку України Нідерландами.

"Президент Зеленський щойно повідомив про російські ракетні атаки з очевидною метою також уразити безневинних українських мирних жителів. Це не помста, це тероризм. Я висловив свою огиду і ще раз наголосив на непохитній підтримці Нідерландами України", - написав Рютте в твіттері.

Джерела: https://t.me/V_Zelenskiy_official/3595

https://twitter.com/MinPres/status/1579442979445800966