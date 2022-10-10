Події

14:57 10.10.2022

Заступник глави ОП Тимошенко закликав не користуватися електроприладами з 17:00 до 22:00

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Заступник глави ОП Тимошенко закликав не користуватися електроприладами з 17:00 до 22:00

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко закликав з 17:00 до 22:00 вимкнути електроприлади.

"З 17:00 до 22:00 максимальне навантаження на енергосистему. Прошу в цей час вимкнути світло та не користуватися електроприладами", - сказав він у понеділок в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо над тим, щоби електропостачання було відновлено. Не дуже хороша ситуація у Львові, але до кінця дня енергопостачання там буде відновлено", - сказав він.

За словами Тимошенка, загалом ситуація стабілізується, "окрім Львова". Він зазначив, що у Києві та Київській області можливі віялові відключення.

Теги: #тимошенко #енергосистема #обстріли

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