Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ

Президенти Росії та Білорусі домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, заявив Олександр Лукашенко, якого Захід не визнає легітимно переобраним президентом Білорусі, на нараді з питань безпеки у понеділок.

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягне нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави", - сказав Лукашенко, якого цитує держагентство БелТА.