Потрібно бути готовим до віялових відключень електроенергії – К.Тимошенко

У Київській області ППО збило шість ракет, але є влучання в ТЕЦ, написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Під прицілом енергооб'єкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовим до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень", - написав він.

Наприклад, зазначив Тимошенко, "тільки в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів. Немає такої ракети, яка змусить нас відступити".