Події

11:42 10.10.2022

Потрібно бути готовим до віялових відключень електроенергії – К.Тимошенко

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Потрібно бути готовим до віялових відключень електроенергії – К.Тимошенко

У Київській області ППО збило шість ракет, але є влучання в ТЕЦ, написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграм-каналі.

"Під прицілом енергооб'єкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовим до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень", - написав він.

Наприклад, зазначив Тимошенко, "тільки в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів. Немає такої ракети, яка змусить нас відступити".

Теги: #ризики #віялові_відключення

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