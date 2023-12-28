У разі відсутності міжнародної фіндопомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися - міністр соцполітики

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович припускає, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, - це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ (Єдиний соціальний внесок - ІФ-У), то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в четвер.

У зв'язку з чим міністр наголосила, що проблем із виплатою пенсій не має бути.

"Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги - ІФ-У), говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", - заявила вона.

Жолнович зазначила, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

"Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", - додала вона.

Щодо соціальних виплат, як-от допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, то, за словами міністерки, ці видатки фінансуються міжнародними партнерами.

Водночас Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.