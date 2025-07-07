Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в "Дії"

Віцепрем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в "Дії".

"Хочу трошки сказати, куди зараз рухається "Дія"… Ми плануємо в найближчий час запустити низку нових послуг. Ми зараз почали працювати над найзручнішою послугою у світі щодо отримання пенсій", - сказав Федоров на заході з презентації нового цифрового простору Ветеран Pro у застосунку "Дія" у Києві в понеділок.

Віцепремʼєр заявив, що "це взагалі буде магія".