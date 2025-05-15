ЄБРР покриє ризики ПроКредит Банку за новими енергокредитами на EUR60 млн
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримає через механізм розподілу ризиків надання ПроКредит Банком (Київ) нових кредитів на EUR60 млн малому та середньому бізнесу в Україні для розвитку енергетики.
"Це вже шостий раз, коли ЄБРР надає кредитну лінію з розподілу портфельних ризиків для ПроКредит Банку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спираючись на успіх попередніх інструментів ", – зазначається у пресрелізі на сайті ЄБРР у четвер.
Згідно із ним, за підтримки гарантії ЄБРР у межах Механізму підтримки енергетичної безпеки (ППЕБ) ПроКредит Банк надасть субкредити на суму до EUR60 млн для приватних підприємств і домогосподарств. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції у виробництво та зберігання енергії, а також на підвищення енергоефективності. Принаймні 70% фінансування піде на проєкти, що відповідають принципам переходу до "зеленої" економіки за підходом ЄБРР.
Відповідно до інформації, в межах кредитної лінії "EU4Business-ЄБРР" ПроКредит Банк спрямує до 20% субкредитів на фінансування довгострокових капітальних інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) з метою оновлення технологій та обладнання відповідно до стандартів ЄС. До 8% загального обсягу інвестицій отримає житловий сектор – домогосподарства та ОСББ.
Окрім цього, для таких позичальників передбачено грантову підтримку, що фінансується урядом Нідерландів через Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР (ESSF), яка покриватиме від 10% до 30% їхніх інвестиційних витрат.
Зазначається, що додаткові інвестиційні стимули передбачені для підприємств і домогосподарств, які зазнали найбільших втрат внаслідок війни росії проти України. Це, зокрема, субпозичальники, що постраждали від знищення, втрати або переміщення активів, а також ті, хто сприяє працевлаштуванню ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб або розташовані в регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій.
ЄБРР нагадує, що ПроКредит Банк є 100%-ю дочірньою компанією ProCredit Holding AG і провідним кредитором МСП в Україні. З EUR1,03 млрд загальних активів станом на 2024 рік банк входив до 15 найбільших з 61 банку, що працюють в Україні, з часткою ринку приблизно 1,2%.