16:36 27.09.2025

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Невизнане Придністров’я отримало сигнали від України на початку російського повномасштабного вторгнення, тому поводиться тихо, однак можуть бути різні зміни через можливу зміну в парламенті Молдови, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Він зазначив, що РФ дуже хоче впливати на Молдову, а вплив починається з політики.

"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - зауважив президент України.

За його словами, для України, Європи та Молдови важливо мати проєвропейського президента Майю Санду, яка дружно і з повагою ставиться до України і поважає суверенітет і реальну цілісність нашої держави.

З іншого боку, він зазначив, що якщо політика в Молдові буде не проєвропейська, а проросійська, то відповідно, люди у Придністров’ї, “які тихі, можуть бути гучними”, оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.

"Так, якщо будуть зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни. Ось про що я говорю, в чому є ризик. Ризики для всіх", - пояснив Зеленський.

