Зеленський щодо ризиків євроінтеграції України: ми хочемо бути частиною Європи, ніхто не хоче нічим ризикувати

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Україна в одній інфраструктурі з Європою, і хоче бути частиною Європи, ніхто не хоче цим ризикувати, прокоментував президент України Володимир Зеленський щодо ризиків євроінтеграції України.

"Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо Рамштайн, ми обговорюємо багато питань", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", - додав президент.