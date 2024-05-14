Події

20:36 14.05.2024

Страхування від воєнних ризиків пропонують до 50 страхових компаній України

2 хв читати
Страхування від воєнних ризиків пропонують до 50 страхових компаній України

Українських страховиків, що пропонують захист від воєнних ризиків, стає дедалі більше, і їхня кількість вимірюється обсягом майже всього активного ринку страхування, а це оціночно до 50 компаній, зазначає генеральний директор Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб.

За його словами, які наводяться в повідомленні на сайті об'єднання, переважна кількість страховиків пропонують у тому чи іншому варіанті таке страхування. Деякі з них розробили окремі договори, за яких треба підписати "воєнний" договір. Дехто розширив межі наявних умов або виключив стандартні "воєнні" підстави для відмови, і тоді можна укласти додатковий договір до наявного договору страхування. А є й такі страховики, які включили страхування воєнних ризиків у стандартні базові набори ризиків.

Голова НАЦУ також зазначив, що застрахувати від воєнних ризиків можна авто і нерухомість, здоров'я і життя, виробництво і бізнес. Страхування також залежить від умов кожного страховика. Зазвичай страховий захист обмежений наближенням до зони активних бойових дій, окремими знаряддями війни, діяльністю застрахованої особи.

За словами Ястреба, страховики життя одними з перших запропонували такий захист своїм клієнтам і йшли назустріч за наявними умовами.

Як наголошується в повідомленні, якщо стався страховий випадок, необхідно передусім переконатися, що немає небезпеки, і за можливості, якщо це безпечно, надати допомогу оточуючим; після цього сфотографувати, зняти на відео або іншим чином зафіксувати картину події та телефонувати до свого страховика, який дасть чіткі інструкції, як потрібно діяти.

Щодо розміру відшкодування, то умови страхування та страхові суми (тобто максимальна сума, яку може отримати страхувальник), визначаються кожним страховиком окремо. Поки що більшість страхових компаній пропонують страхування майна від ушкоджень війною в певних межах, не на повну вартість майна. Утім, можливість страхування з повним покриттям збитків також можлива, але значно впливатиме на вартість такого страхування.

"Ми переконані, що страхування воєнних ризиків залишимо в минулому для вивчення його в підручниках зі страхування. Втім, поки війна триває, страховики надають фінансовий захист від неї нашим громадянам і бізнесу", - зазначив Денис Ястреб.

 

 

Теги: #війна #ризики #насу #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 14.05.2024
Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

11:28 14.05.2024
Буданов: Ворог утримує невелике угруповання сил у прикордонні в напрямку Сумської області

Буданов: Ворог утримує невелике угруповання сил у прикордонні в напрямку Сумської області

11:14 14.05.2024
Буданов про ситуацію на кордоні в Харківській області: Намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації

Буданов про ситуацію на кордоні в Харківській області: Намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації

11:12 14.05.2024
Окупанти провели 31 атаку позицій ЗСУ на дев'яти напрямках від початку доби, ситуація у Вовчанську контрольована - Генштаб ЗСУ

Окупанти провели 31 атаку позицій ЗСУ на дев'яти напрямках від початку доби, ситуація у Вовчанську контрольована - Генштаб ЗСУ

09:48 14.05.2024
РФ наступає в Харківській області для створення буферної зони, а не з метою подальшого просування - ISW

РФ наступає в Харківській області для створення буферної зони, а не з метою подальшого просування - ISW

10:27 13.05.2024
КМІС: 40% опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії впевнені, що у війні переможе Україна

КМІС: 40% опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії впевнені, що у війні переможе Україна

21:01 12.05.2024
Окупанти за добу завдали шість ракетних і 57 авіаударів по Україні, обстріляли понад 140 населених пунктів

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 57 авіаударів по Україні, обстріляли понад 140 населених пунктів

20:01 12.05.2024
Зеленський говорить про "надзвичайно складну" ситуацію у Вовчанську

Зеленський говорить про "надзвичайно складну" ситуацію у Вовчанську

07:20 10.05.2024
Ізраїль готовий воювати без військової допомоги США

Ізраїль готовий воювати без військової допомоги США

09:03 09.05.2024
Ювенальні прокурори: 546 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії рф

Ювенальні прокурори: 546 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії рф

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення світла застосовуватимуться в Україні з 21:00 до 24:00 вівторка

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20 людей, серед них 3 дітей

Генштаб ЗС України: Ситуація на фронті залишається складною, армія РФ активізувалася на краматорському напрямку, зберігаючи тиск на покровському

Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

ОСТАННЄ

Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

Умєров в Анкарі обговорив із турецьким колегою співпрацю у сфері оборони, ситуацію на фронті та регіоні Чорного моря

Аварійні відключення світла застосовуватимуться в Україні з 21:00 до 24:00 вівторка

Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військова оборона

В УКРАЇНІ АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ - ОБЛЕНЕРГО

Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА