Економіка

14:29 06.03.2025

Зростання геополітичної невизначеності посилює спричинені російською агресією ризики – НБУ

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Зростання геополітичної невизначеності посилює спричинені російською агресією ризики – НБУ

Геополітична невизначеність збільшилася, це посилює ризики, спричинені російською агресією, зокрема, виникнення додаткових бюджетних потреб передусім для підтримання обороноздатності, зазначив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний на брифінгу у Києві у четвер.

"Подальше пошкодження інфраструктури передусім енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції; поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці", – перерахував він інші ризики, які зростають.

Пишний додав, що посилилися також ризики менш сприятливих, ніж очікується зараз, зовнішньоекономічних тенденцій, зокрема, через подальшу геополітичну поляризацію країн і відповідну фрагментацію світової торгівлі.

Однак, за його словами, можуть реалізовуватися і позитивні сценарії, які пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема, за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

"Можливим є подальше пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови інфраструктури, у тому числі енергетичної", – додав голова НБУ.

Теги: #пишний #геополітика #ризики #нбу

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