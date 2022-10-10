Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло три особи, семеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 7 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 9 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Сіверську та 1 у Слов'янську. Ще 7 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі в понеділок.