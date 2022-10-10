Події

08:43 10.10.2022

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло три особи, семеро – поранено

1 хв читати
Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло три особи, семеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 7 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 9 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Сіверську та 1 у Слов'янську. Ще 7 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі в понеділок.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 10.10.2022
У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

У Куп'янську через обстріли горіла занедбана адмінбудівля, 1 людина загинула

08:30 10.10.2022
Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області

07:55 10.10.2022
Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

07:47 10.10.2022
Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

07:27 10.10.2022
За неділю окупанти обстріляли шість громад, загинула жінка

За неділю окупанти обстріляли шість громад, загинула жінка

07:07 10.10.2022
У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

20:43 09.10.2022
Серед загиблих унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя одна дитина, 11 дітей отримали поранення – К.Тимошенко

Серед загиблих унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя одна дитина, 11 дітей отримали поранення – К.Тимошенко

20:30 09.10.2022
Одна людина загинула в результаті обстрілу Чернігівщини в суботу

Одна людина загинула в результаті обстрілу Чернігівщини в суботу

10:36 09.10.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

08:15 09.10.2022
Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОДНА З РАКЕТ У КИЄВІ ВПАЛА ПОБЛИЗУ ПАМ'ЯТНИКА ГРУШЕВСЬКОМУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. ПРАЦЮЮТЬ РЯТУВАЛЬНИКИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Шевченківському районі Києва вибухи

Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

ОСТАННЄ

На Київщині працює ППО – голова ОВА

У КИЄВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО – ОВА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЛЬВОВІ, ТЕРНОПОЛІ

ЄС стурбований відсутністю прогресу у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту

ЗНОВУ ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

За добу на півдні було знищено 44 окупанти, 20 одиниць техніки

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано понад 1240 воєнних злочинів

ОДНА З РАКЕТ У КИЄВІ ВПАЛА ПОБЛИЗУ ПАМ'ЯТНИКА ГРУШЕВСЬКОМУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. ПРАЦЮЮТЬ РЯТУВАЛЬНИКИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Шевченківському районі Києва вибухи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА