Понад 360 мігрантів, які зазнали лиха у спробах дістатися човнами до британського берега, врятовано в Ла-Манші за один день

Протягом одного дня в неділю під час кількох операцій у Ла-Манші було врятовано понад 360 мігрантів, які зазнали лиха на малих плавзасобах у спробі дістатися британського берега, пише газета Ouest-France.

Видання посилається на комюніке морської префектури Ла-Маншу та Північного моря, яка повідомила, що у рятувальних операціях були задіяні судна Оперативного регіонального центру зі спостереження та порятунку, Національного товариства порятунку на морі з Дюнкерка та Кале, патрульні катери ВМС та морської жандармерії.

Практично щоразу вони визволяли з біди відразу кілька десятків мігрантів.

Доставлених до портів Кале, Булонь-сюр-Мер та Дюнкерка мігрантів передавали рятувальникам та прикордонній поліції.

Щоб у черговий раз нагадати про небезпеку таких спроб доплисти до Британії, префектура у своєму комюніке знову наголосила, що Ла-Манш вважається однією з найбільш напружених у світі зон морської навігації з більш ніж 400 торговельними суднами, що пропливають щодня протокою. Із урахуванням частих несприятливих метеорологічних умов такі авантюри пов'язані з величезним ризиком.