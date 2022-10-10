Події

07:55 10.10.2022

Понад 360 мігрантів, які зазнали лиха у спробах дістатися човнами до британського берега, врятовано в Ла-Манші за один день

1 хв читати
Понад 360 мігрантів, які зазнали лиха у спробах дістатися човнами до британського берега, врятовано в Ла-Манші за один день

Протягом одного дня в неділю під час кількох операцій у Ла-Манші було врятовано понад 360 мігрантів, які зазнали лиха на малих плавзасобах у спробі дістатися британського берега, пише газета Ouest-France.

Видання посилається на комюніке морської префектури Ла-Маншу та Північного моря, яка повідомила, що у рятувальних операціях були задіяні судна Оперативного регіонального центру зі спостереження та порятунку, Національного товариства порятунку на морі з Дюнкерка та Кале, патрульні катери ВМС та морської жандармерії.

Практично щоразу вони визволяли з біди відразу кілька десятків мігрантів.

Доставлених до портів Кале, Булонь-сюр-Мер та Дюнкерка мігрантів передавали рятувальникам та прикордонній поліції.

Щоб у черговий раз нагадати про небезпеку таких спроб доплисти до Британії, префектура у своєму комюніке знову наголосила, що Ла-Манш вважається однією з найбільш напружених у світі зон морської навігації з більш ніж 400 торговельними суднами, що пропливають щодня протокою. Із урахуванням частих несприятливих метеорологічних умов такі авантюри пов'язані з величезним ризиком.

 

 

Теги: #пролив #франція #порятунок #мігранти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 09.10.2022
Прем'єр Франції обіцяє вирішити проблему нестачі палива на АЗС упродовж тижня

Прем'єр Франції обіцяє вирішити проблему нестачі палива на АЗС упродовж тижня

13:12 09.10.2022
У румунській Сучаві триває передання гумдопомоги Франції в рамках операції "Корабель для України" - К.Тимошенко

У румунській Сучаві триває передання гумдопомоги Франції в рамках операції "Корабель для України" - К.Тимошенко

07:14 09.10.2022
Учасники страйку на французьких НПЗ вирішили його продовжити

Учасники страйку на французьких НПЗ вирішили його продовжити

19:44 07.10.2022
Макрон оголосив про створення спеціального фонду допомоги Україні в умовах збройної агресії РФ

Макрон оголосив про створення спеціального фонду допомоги Україні в умовах збройної агресії РФ

13:31 05.10.2022
Французький корабель для України прибув до порту Констанца - МЗС

Французький корабель для України прибув до порту Констанца - МЗС

16:04 04.10.2022
Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

19:51 03.10.2022
В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

07:37 03.10.2022
Макрон заявив про готовність працювати разом із партнерами із ЄС над новими санкціями проти РФ

Макрон заявив про готовність працювати разом із партнерами із ЄС над новими санкціями проти РФ

19:51 02.10.2022
Макрон - Зеленському: Франція допоможе Україні відновити свою цілісність

Макрон - Зеленському: Франція допоможе Україні відновити свою цілісність

20:59 01.10.2022
Франція може поставити Україні нову партію гаубиць Caesar

Франція може поставити Україні нову партію гаубиць Caesar

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОДНА З РАКЕТ У КИЄВІ ВПАЛА ПОБЛИЗУ ПАМ'ЯТНИКА ГРУШЕВСЬКОМУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. ПРАЦЮЮТЬ РЯТУВАЛЬНИКИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Шевченківському районі Києва вибухи

Унаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, п’ятеро - поранено

Уночі ворог обстріляв Миколаїв 10 ракетами, попередньо жертв немає

Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

ОСТАННЄ

На Київщині працює ППО – голова ОВА

У КИЄВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО – ОВА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЛЬВОВІ, ТЕРНОПОЛІ

ЄС стурбований відсутністю прогресу у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту

ЗНОВУ ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

За добу на півдні було знищено 44 окупанти, 20 одиниць техніки

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано понад 1240 воєнних злочинів

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло три особи, семеро – поранено

ОДНА З РАКЕТ У КИЄВІ ВПАЛА ПОБЛИЗУ ПАМ'ЯТНИКА ГРУШЕВСЬКОМУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. ПРАЦЮЮТЬ РЯТУВАЛЬНИКИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА