У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

Ворог знову завдав ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано багатоповерховий житловий будинок, серед людей є постраждалі, на місці працюють відповідні служби, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У результаті ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", - написав Старух у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.