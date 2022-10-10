Події

07:07 10.10.2022

У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

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У результаті обстрілу Запоріжжя зруйновано житловий будинок, є постраждалі

Ворог знову завдав ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано багатоповерховий житловий будинок, серед людей є постраждалі, на місці працюють відповідні служби, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У результаті ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", - написав Старух у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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