Події

14:06 09.10.2022

Ворог бив по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

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Ворог бив по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

Удар по Запоріжжю в ніч на неділю було завдано з районів Мелітополя і Бердянська, які наразі окуповані російськими військами.

"Випущено чотири крилатих ракети Х-22 (із Ту-22М3) і дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35)", - повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста і житлових кварталах.

"Починаючи з 00.30 год 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, і сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області", - наголошується в повідомленні.

За минулу і поточну добу (станом на 11.30) Повітряні Сили ЗС України на південному напрямку збили російський літак (ймовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотних літальних апарати окупантів, один БПЛА-камікадзе "Shahed-136" і одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

"Пам'ятайте, що засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, здатні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б'є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22, ракет комплексів "Іскандер" і С-300", - наголошується в повідомленні.

Теги: #пс_зсу

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