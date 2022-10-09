Кулеба закликав партнерів прискорити надання Україні сучасних систем ППО і ПРО

Російські окупанти продовжують ракетний терор проти України, тому вона потребує сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони для того, щоби захищати невинні життя, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, реагуючи на нічний обстріл Запоріжжя окупантами.

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, не менше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більш сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя", - написав Кулеба в твіттері.

Він також закликав українських партнерів прискорити поставки ППО і ПРО в Україну.