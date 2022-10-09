За добу на Харківщині дві людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок обстрілів, одна людина підірвалася на міні

За минулу добу в Харківській області три людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок ворожих обстрілів і підриву на міні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували три особи: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді, 39-річного чоловіка, який наступив на міну в Дергачівській громаді, також госпіталізовано. Стан всіх постраждалих середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив, що протягом доби ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів області