Події

11:51 09.10.2022

За добу на Харківщині дві людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок обстрілів, одна людина підірвалася на міні

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За добу на Харківщині дві людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок обстрілів, одна людина підірвалася на міні

За минулу добу в Харківській області три людини госпіталізовані з пораненнями внаслідок ворожих обстрілів і підриву на міні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували три особи: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді, 39-річного чоловіка, який наступив на міну в Дергачівській громаді, також госпіталізовано. Стан всіх постраждалих середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив, що протягом доби ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів області

Теги: #харківська_область

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