Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти області.

"8 жовтня над Миколаївщиною був збитий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - написав Кім у телеграм-каналі, посилаючись на оперативне командування "Південь".

Голова ОВА зазначив, що в суботу два дрони-камікадзе також намагалися атакувати Миколаївський район, проте вони були знищені силами протиповітряної оборони.

Крім того, 8 жовтня орієнтовно о 17:00 обстрілу з боку окупантів зазнала Широківська громада. Також були обстріли о 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 і 05:00. Підтверджено влучання в уже зруйнований дитячий садок і сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора орієнтовно о 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 були обстріли населених пунктів та прилеглих територій. Також сьогодні, 9 жовтня, в 02:43, 02:51, 02:53 вибухи лунали за межами сіл. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив Кім.

Він додав, що в Першотравневому і Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.