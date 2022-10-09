Події

10:36 09.10.2022

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

1 хв читати
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти області.

"8 жовтня над Миколаївщиною був збитий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - написав Кім у телеграм-каналі, посилаючись на оперативне командування "Південь".

Голова ОВА зазначив, що в суботу два дрони-камікадзе також намагалися атакувати Миколаївський район, проте вони були знищені силами протиповітряної оборони.

Крім того, 8 жовтня орієнтовно о 17:00 обстрілу з боку окупантів зазнала Широківська громада. Також були обстріли о 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 і 05:00. Підтверджено влучання в уже зруйнований дитячий садок і сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора орієнтовно о 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 були обстріли населених пунктів та прилеглих територій. Також сьогодні, 9 жовтня, в 02:43, 02:51, 02:53 вибухи лунали за межами сіл. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначив Кім.

Він додав, що в Першотравневому і Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Теги: #миколаївщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 09.10.2022
Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Троє людей загинуло і 14 було поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

07:06 09.10.2022
17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

06:58 09.10.2022
На Сумщині внаслідок обстрілів у суботу поранено місцевого мешканця

На Сумщині внаслідок обстрілів у суботу поранено місцевого мешканця

06:47 09.10.2022
Окупанти обстріляли Запоріжжя, близько десяти прильотів

Окупанти обстріляли Запоріжжя, близько десяти прильотів

19:49 08.10.2022
Кількість жертв у результаті обстрілу житлових будинків у Запоріжжі зросла до 19

Кількість жертв у результаті обстрілу житлових будинків у Запоріжжі зросла до 19

08:59 08.10.2022
На Донеччині за добу росіяни вбили ще шістьох цивільних осіб, поранено ще 17

На Донеччині за добу росіяни вбили ще шістьох цивільних осіб, поранено ще 17

08:05 08.10.2022
Окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ Нікопольського району

Окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ Нікопольського району

07:26 08.10.2022
Окупанти випустили 84 боєприпаси у п'ять ОТГ Сумщини, є жертва

Окупанти випустили 84 боєприпаси у п'ять ОТГ Сумщини, є жертва

07:11 08.10.2022
Завдані окупантами ввечері в четвер збитки у Миропільській ОТГ вже усунули

Завдані окупантами ввечері в четвер збитки у Миропільській ОТГ вже усунули

19:21 07.10.2022
Російські окупанти повторно обстріляли Дніпропетровську область, одна людина загинула

Російські окупанти повторно обстріляли Дніпропетровську область, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

17 людей загинули під час нічного обстрілу Запоріжжя

Чотири людини постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Білорусь обвинувачує Україну у підготовці ракетного удару, українське МЗС вважає це частиною плану РФ щодо здійснення провокації

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив нацплан реалізації принципів відкритої науки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

Міськрада Запоріжжя закликала жителів утриматися від перебування в районах, постраждалих від нічного ракетного обстрілу

Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2

Звільнені з полону українки отримають близько 80 тис. грн допомоги від Фонду ім. Климентія Шептицького

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 1164 воєнних злочинів

У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора та близько 50 багатоповерхівок

Китай вивів на орбіту обсерваторію для спостереження за Сонцем ASO-S

У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині ліквідовано ворожий склад боєприпасів

ЗС України знищили 83 противники, 17 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів і пункт управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА