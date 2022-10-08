Путін поклав на ФСБ повноваження щодо організації захисту транспортного переходу через Керченську протоку

Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація - півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим у період їх експлуатації", повідомила пресслужба Кремля.

"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим у період їх експлуатації", - йдеться у тексті указу.