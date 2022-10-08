Події

19:39 08.10.2022

Енергодар знеструмлений у результаті чергового вибуху

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Енергодар знеструмлений у результаті чергового вибуху

Унаслідок вибуху порушено енергопостачання у низці населених пунктів Запорізької області, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Зараз після чергового вибуху зникло світло в Енергодарі та навколишніх населених пунктах", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Раніше Орлов повідомляв, що станом на 14.00 суботи у місті знову відновлено електропостачання та зв'язок. Крім того, почалося відновлення водопостачання.

"Але потрібно розуміти, що провокації окупантів із обстрілами, які призвели до знеструмленого Енергодара та навколишніх населених пунктів, пошкодження промислових, енергетичних об'єктів, можуть знову звести всі зусилля нанівець", - написав Орлов у телеграмі.

 

 

 

Теги: #електропостачання #енергодар

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