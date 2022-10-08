Події

16:45 08.10.2022

Москва призначила командувача об'єднаним угрупованням військ у війні проти України

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У Мінооборони РФ повідомили, що командувачем об'єднаним угропуванням військ, задіяних у війні проти України, призначений головком Повітряно-космічних сил РФ Сергій Суровікін.

24 червня стало відомо, що Суровікін командує південним угрупованням російських військ у війні проти України. Раніше він командував російським угрупованням в Сирії, брав участь у другій чеченській кампанії і в конфлікті на території Таджикистану.

Теги: #війна

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