Москва призначила командувача об'єднаним угрупованням військ у війні проти України

У Мінооборони РФ повідомили, що командувачем об'єднаним угропуванням військ, задіяних у війні проти України, призначений головком Повітряно-космічних сил РФ Сергій Суровікін.

24 червня стало відомо, що Суровікін командує південним угрупованням російських військ у війні проти України. Раніше він командував російським угрупованням в Сирії, брав участь у другій чеченській кампанії і в конфлікті на території Таджикистану.