Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив особливий порядок зарахування до ВНЗ вступників з окупованих і прилеглих до зони бойових дій регіонів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава реалізує право на вищу освіту для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях. На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив особливий порядок зарахування до ВНЗ вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зокрема, у разі відсутності документа, що посвідчує особу або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи.

Також за дорученням президента Уряд схвалив механізм, який допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання.

"Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а вищі освіти залишаються без фінансових ресурсів", - написав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що Кабмін ухвалив порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів.

"Він стосується тих сімей, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розмір мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн», - підсумував він.