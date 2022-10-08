Події

15:14 08.10.2022

У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

1 хв читати

Правоохоронці виявили та ексгумували тіла чотирьох мирних жителів смт Куп'янськ Вузловий Харківської області, розстріляних російськими військовими під час окупації селища.

"Встановлено, що в середині вересня рашисти впритул розстріляли цивільних осіб. У всіх загиблих є кульові поранення в області грудної клітки та голови. Також під час огляду льоху неподалік поховання були виявлені гільзи від автоматичної зброї", - повідомив прессекретар Харківської області Владислав Абдула.

За його словами, всі четверо загиблих вже ідентифіковані: це сім'я, яка жила в будинку, і їхня сусідка.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, місцеві жителі виявили загиблих в погребі приватного будинку і перепоховали на території власних домоволодінь. Правоохоронці ексгумували з одного поховання тіло 73-річної жінки, з іншого - тіла двох жінок (71 і 49 років) і чоловіка (27 років). Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

Куп'янськ-Вузловий був окупований російськими військами 27 лютого і звільнений 27 вересня поточного року.

Теги: #тіла #харківська_область #військові_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 08.10.2022
Кількість жертв ракетного обстрілу гумколони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб

Кількість жертв ракетного обстрілу гумколони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб

11:17 08.10.2022
Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

Вовчанські експравоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли, кинувши свою російську форму і зброю – ДБР

08:39 08.10.2022
До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі

До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі

16:54 07.10.2022
У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

11:06 07.10.2022
На деокупованій території Харківщини працюють польські експерти, за кілька тижнів міжнародні фахівці зможуть працювати в Лимані – глава МВС

На деокупованій території Харківщини працюють польські експерти, за кілька тижнів міжнародні фахівці зможуть працювати в Лимані – глава МВС

15:18 06.10.2022
Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

12:17 06.10.2022
Окупанти влаштовували у всіх великих населених пунктах Харківщини катівні

Окупанти влаштовували у всіх великих населених пунктах Харківщини катівні

11:41 06.10.2022
З початку деокупаційних заходів на звільнених територіях Харківщини ексгумовано 534 тіла цивільних

З початку деокупаційних заходів на звільнених територіях Харківщини ексгумовано 534 тіла цивільних

16:48 05.10.2022
У деокупованій Кам'янці на Харківщині знайдено два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку

У деокупованій Кам'янці на Харківщині знайдено два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку

11:05 05.10.2022
За неповний місяць на деокупованих територіях Харківщини піротехніки ДСНС виявили та знешкодили майже 16 тис. вибухонебезпечних предметів

За неповний місяць на деокупованих територіях Харківщини піротехніки ДСНС виявили та знешкодили майже 16 тис. вибухонебезпечних предметів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

ОСТАННЄ

Москва призначила командувача об'єднаним угрупованням військ у війні проти України

Боррель про Нобелівську премію миру: це знак надії та світла серед темряви репресій в РФ і Білорусі та війни проти України

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

Глава МАГАТЕ після візиту в РФ має намір знову відвідати Україну

Москва повідомляє про трьох загиблих унаслідок вибуху на Керченському мосту

Потік на в'їзд в Україну знову перевищив потік на виїзд – Держприкордонслужба

Жертвами агресії РФ у п'ятницю став 21 мирний житель України, 31 людина поранена – заступник голови ОП Тимошенко

Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА