У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

Правоохоронці виявили та ексгумували тіла чотирьох мирних жителів смт Куп'янськ Вузловий Харківської області, розстріляних російськими військовими під час окупації селища.

"Встановлено, що в середині вересня рашисти впритул розстріляли цивільних осіб. У всіх загиблих є кульові поранення в області грудної клітки та голови. Також під час огляду льоху неподалік поховання були виявлені гільзи від автоматичної зброї", - повідомив прессекретар Харківської області Владислав Абдула.

За його словами, всі четверо загиблих вже ідентифіковані: це сім'я, яка жила в будинку, і їхня сусідка.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, місцеві жителі виявили загиблих в погребі приватного будинку і перепоховали на території власних домоволодінь. Правоохоронці ексгумували з одного поховання тіло 73-річної жінки, з іншого - тіла двох жінок (71 і 49 років) і чоловіка (27 років). Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

Куп'янськ-Вузловий був окупований російськими військами 27 лютого і звільнений 27 вересня поточного року.