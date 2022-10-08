Жертвами агресії РФ у п'ятницю став 21 мирний житель України, 31 людина поранена – заступник голови ОП Тимошенко

21 мирний житель загинув і 31 дыстав поранення внаслідок російської збройної агресії проти України за минулу добу, 7 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 07.10.2022: Дніпропетровська область – 1 загиблий, 3 поранених; Донецька область – 15 загиблих (в т.ч. виявлено 9 осіб убитих раніше), 17 поранених; Запорізька область – 4 загиблих, 5 поранених; Сумська область – 1 загиблий; Харківська область – 6 поранених (в т. ч. 4 на мінах)", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

За його словами, відповідні дані отримані від обласних військових адміністрацій.