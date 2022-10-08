Події

12:40 08.10.2022

Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

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Найближчими днями в Україні трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі

Невеликий дощ очікується в неділю місцями в західних, вдень також у північних і у Вінницькій областях, на решті територій в цей день без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві 9 жовтня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві з початку метеорологічних спостережень 9 жовтня найвища температура вдень була +29,5°з в 1893 р., найнижча вночі -2,3°з в 1890 р.

У понеділок, 10 жовтня, у східних, північно-східних та південно-східних областях України очікуються помірні дощі, на решті територій без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 0-5° тепла, на решті територій 6-11°, вдень 11-16°, на півдні - до 18°.

У Києві 10 жовтня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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