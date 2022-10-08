У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

У Лисичанську Луганської області російські окупанти вважають пріоритетнішим відновлення зруйнованої інфраструктури, ніж у Сєвєродонецьку, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"На росії урядовці вбачають відновлення Лисичанська перспективніше за Сєвєродонецьк та думають, як позбутися Попасної. Майже всі ремонтники, які виконували хоча б поточні ремонти, так званої "лнр" поїхали, а амбітні обіцянки у росіян ще залишилися", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в уряді Росії вважають, що передусім потрібно відбудовувати Лисичанськ, а вже потім – Сєвєродонецьк. Мотивація - обсяг руйнувань і, відповідно, необхідних коштів.

"Якщо протягом цих трьох місяців на росії всі ці пошкодження розглядали виключно з дронів, то, напевно, вони праві. Однак в самому Лисичанську пошкоджені десятки кілометрів критичної інфраструктури, системи водо-, тепло- та газопостачання, насосні станції тощо. Ця відбудова потребує грошей набагато більше, ніж у компактному Сєвєродонецьку", - наголосив голова Луганської військової адміністарції.

Він зазначив, що "цілі є, обґрунтування виключно поверхові".