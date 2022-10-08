У Львові створять музейний комплекс митрополита Андрія Шептицького

У Львові на території колишнього монастиря планують створити музейний комплекс предстоятеля греко-католицької церкви ім. митрополита Андрія Шептицького, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами Козицького, з 2008 року релігійна спільнота Львова та області докладала чималих зусиль для збереження та відновлення храму Святого Казимира та монастиря чернечого ордену реформаторів. У 2020 році офіційно відкрили музей митрополита Андрія Шептицького, але експозиція розташовувалась лише на першому поверсі. Інші приміщення колишнього монастиря перебували у користуванні Львівського державного університету внутрішніх справ.

"Під час візиту на Львівщину в 2019 році Президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава прагне сприяти у розбудові великого духовно-освітнього центру Митрополита Шептицького на всій території колишніх монастирів реформатів та сестер милосердя і доручив відновити справедливість. Доручення Президента виконали", - заявив глава ОВА.

Згідно з розпорядженням голови ОВА, приміщення передали Курії Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви. Львівський державний університет внутрішніх справ натомість отримав інше приміщення, яке цілком відповідає потребам освітнього процесу.

Козицький зазначив, що за словами отця Севастьяна (Дмитруха), на понад 2000 кв. метрів простору планують створити розширену експозицію музею, а також реставраційну майстерню, дитячу кімнату, лекторії та приміщення для зборів скаутів.