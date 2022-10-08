Окупанти випустили 84 боєприпаси у п'ять ОТГ Сумщини, є жертва

Російські окупанти у п'ятницю випустили 84 боєприпаси по п'яти ОТГ Сумської області, є жертва, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених із гелікоптерів, з території Росії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Хотинська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

При цьому він зазначив, що найбільше руйнувань у Краснопільській ОТГ, пошкоджено будинки та залізничні колії.

"Також під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний місцевий цивільний чоловік", - додав Живицький.