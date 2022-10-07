Події

15:39 07.10.2022

Резніков висловив упевненість у продуктивній дискусії з Німеччиною, яка матиме практичні результати, зокрема зміцнення системи ППО в Україні

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Резніков висловив упевненість у продуктивній дискусії з Німеччиною, яка матиме практичні результати, зокрема зміцнення системи ППО в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із головою парламентського комітету ФРН з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, за підсумками якої висловив упевненість у продуктивній дискусії з Німеччиною, яка матиме практичні результати, зокрема зміцнення системи ППО в Україні.

"Відбулася тепла і дружня розмова з нашим партнером із бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, головою комітету з оборони. Я розраховую на продуктивну дискусію, яка матиме практичні результати, включно із зобов'язанням зміцнити українську ППО", - написав Резніков у твіттері.

 

Теги: #міноборони #резніков

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