Жертв ракетних ударів по Запоріжжю вже 12, іще 12 осіб госпіталізовано – поліція

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по м. Запоріжжя сягнула 12, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Наразі встановлено інформацію щодо 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб", - ідеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації у п'ятницю.

Минулої доби поліцейські зафіксували дев'ять ударів окупантів по території Запоріжжя, а минулої ночі окупанти завдали ще двох ударів дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнала житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста.

Окрім обласного центру було також атаковано населені пункти Пологівського району, зафіксовано обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії в містах Оріхів, Гуляйполе та прилеглих селах. "Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні заклади, зупинка громадського транспорту й інші інфраструктурні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом учорашньої доби поліцейські зареєстрували близько 30 повідомлень про руйнування в обласному та районних центрах.

За всіма фактами збройних злочинів країни-агресора співробітники поліції та управління СБУ в Запорізькій області відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів і звичаїв війни".

Раніше повідомлялося про 11 загиблих унаслідок ракетних ударів по житлових будинках у Запоріжжі, 21 людину вдалося врятувати. Водночас, як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, щонайменше 15 жителів міста вважаються безвісти зниклими.