Події

09:03 07.10.2022

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 17 га деокупованих територій Харківщини та знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

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За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 17 га деокупованих територій Харківщини та знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС проводили роботи з очищення деокупованих територій від забруднення ворожими боєприпасами, мінами та іншими вибухонебезпечними предметами у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

"За минулу добу здійснено 69 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 17 га, вилучено та знешкоджено 1004 вибухонебезпечні предмети... Піротехніки за минулий день обстежили понад 24 км ліній електропередач та 5 км газопроводів", - повідомляє ГС ДСНС у Харківській області.

Загалом з 8 вересня до 7 жовтня на деокупованих територіях Харківської області піротехніками ДСНС обстежено 819 га місцевості, 143 км автомобільних доріг, 110 км ліній електропередач, 33 км залізничних колій та 95 км газопроводів, виявлено та знешкоджено близько 1000 одиниць вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #дснс #харківщина #деокупація

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