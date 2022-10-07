За ніч окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район

У ніч на п'ятницю російські окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район із РСЗВ та важкої артилерії, попередньо постраждалих немає, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"До Нікополя прилетіли близько 40 російських снарядів. У місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські будівлі, підприємство транспортної інфраструктури, газопроводи та електромережі", - написав Резніченко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

У Марганецькій громаді масштаби руйнувань з'ясовуються.