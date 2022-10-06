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22:31 06.10.2022

Шмигаль обговорив із іноземними колегами оборонну та фінансову допомогу України

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Шмигаль обговорив із іноземними колегами оборонну та фінансову допомогу України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Праги обговорив із іноземними колегами оборонну та фінансову допомогу України, а також енергетичну безпеку та підтримку України при вступі до НАТО та ЄС.

"Перед відкриттям саміту главу уряду України зустрів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Денис Шмигаль подякував за організацію заходу, а також висловив величезну подяку чеському народу за збір коштів на придбання танка для української армії", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті у четвер увечері.

Крім цього, Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом гуманітарну та військову підтримку України, а також експорт українського зерна та продовження посилення санкцій проти РФ. Прем'єр-міністр України висловив подяку Словенії за приєднання до справи "Україна проти РФ" у Європейському суді з прав людини.

Також глава українського уряду обговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію на ЗАЕС, питання "зернової ініціативи", план відновлення України та включення Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

"Денис Шмигаль зазначив, що Греція може поділитися своїм досвідом у проходженні цієї процедури", - йдеться в повідомленні.

З главою уряду Фінляндії Санною Марін було обговорено фінансову та військову підтримку України, розмінування українських територій і демілітаризацію ЗАЕС.

"Також Денис Шмигаль обговорив питання енергетичної безпеки з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас та розмінування й підготовку до опалювального сезону з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Прем'єр-міністр України подякував Естонії та Латвії за підтримку заявки нашої держави на вступ до НАТО", - зазначається у повідомленні.

На зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном було обговорено фінансову підтримку, а також "розмінування й створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини".

 

 

 

Теги: #обговорення #чехія #шмигаль

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