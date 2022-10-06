Міноборони Іспанії відправило в Україну нову колону з позашляховиками, "швидкими" та медикаментами

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер взяла участь у відправленні сухопутної колони для перевезення восьми легкових автомобілів, двох машин "швидкої допомоги" та п'яти тонн різних предметів медичного призначення до Польщі для задоволення логістичних і медичних потреб, які мають найвищий пріоритет для Міністерства оборони України, повідомляється на сайті іспанського оборонного відомства.

Голова Групи підтримки проекції (GAPRO) підполковник Франсіско Кесада розповів, що в поточній партії "загалом буде передано 22 автомобілі, зокрема дев'ять великовантажних автомобілів, чотири машини швидкої допомоги", а також 5 тонн медикаментів.

Як зазначається у повідомленні відомства, протягом наступних кількох днів буде відправлено ще 12 великовантажних автомобілів морем з порту Більбао до порту близької до України союзної країни, а звідти сушею до польського логістичного центру.

Крім повідомлення про те, що на листопад готується постачання ще однієї партії зброї, міністр розповіла про навчання українських військових, які зараз перебувають у Сарагосі. "Станом на 1 листопада прибуде більше до Сарагоси, але можливо, що і в інші місця", - запевнила Роблес, додавши, що у п'ятницю відвідає місто, де зустрінеться з українськими військовими та відвідає поранених, які перебувають у Військовому шпиталі.

В іспанському оборонному відомстві зазначили, що надають стійку підтримку Україні у війні проти агресії РФ.

"Іспанія діє в координації з країнами Атлантичного альянсу, ЄС та з Групою донорів, що складається із 45 країн, і внесла понад 200 мільйонів євро до Європейського фонду миру для України. Загалом надана допомога складалася з польової артилерії, пального, бронетехніки, точкових ракетних комплексів, медикаментів, обмундирування та зимового спорядження. Крім того, українські сили почали проходити базову підготовку в Іспанії", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Іспанії.