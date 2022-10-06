Події

22:07 06.10.2022

Міноборони Іспанії відправило в Україну нову колону з позашляховиками, "швидкими" та медикаментами

2 хв читати
Міноборони Іспанії відправило в Україну нову колону з позашляховиками, "швидкими" та медикаментами

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер взяла участь у відправленні сухопутної колони для перевезення восьми легкових автомобілів, двох машин "швидкої допомоги" та п'яти тонн різних предметів медичного призначення до Польщі для задоволення логістичних і медичних потреб, які мають найвищий пріоритет для Міністерства оборони України, повідомляється на сайті іспанського оборонного відомства.

Голова Групи підтримки проекції (GAPRO) підполковник Франсіско Кесада розповів, що в поточній партії "загалом буде передано 22 автомобілі, зокрема дев'ять великовантажних автомобілів, чотири машини швидкої допомоги", а також 5 тонн медикаментів.

Як зазначається у повідомленні відомства, протягом наступних кількох днів буде відправлено ще 12 великовантажних автомобілів морем з порту Більбао до порту близької до України союзної країни, а звідти сушею до польського логістичного центру.

Крім повідомлення про те, що на листопад готується постачання ще однієї партії зброї, міністр розповіла про навчання українських військових, які зараз перебувають у Сарагосі. "Станом на 1 листопада прибуде більше до Сарагоси, але можливо, що і в інші місця", - запевнила Роблес, додавши, що у п'ятницю відвідає місто, де зустрінеться з українськими військовими та відвідає поранених, які перебувають у Військовому шпиталі.

В іспанському оборонному відомстві зазначили, що надають стійку підтримку Україні у війні проти агресії РФ.

"Іспанія діє в координації з країнами Атлантичного альянсу, ЄС та з Групою донорів, що складається із 45 країн, і внесла понад 200 мільйонів євро до Європейського фонду миру для України. Загалом надана допомога складалася з польової артилерії, пального, бронетехніки, точкових ракетних комплексів, медикаментів, обмундирування та зимового спорядження. Крім того, українські сили почали проходити базову підготовку в Іспанії", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Іспанії.

 

 

 

Теги: #допомога #військові #іспанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 06.10.2022
Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

18:02 06.10.2022
Депутати Європарламенту закликають до масштабного збільшення військової допомоги Україні – резолюція

Депутати Європарламенту закликають до масштабного збільшення військової допомоги Україні – резолюція

14:50 06.10.2022
США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

19:43 05.10.2022
Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

07:06 05.10.2022
Новий пакет військової допомоги США допоможе ще ефективніше звільняти окуповані українські території

Новий пакет військової допомоги США допоможе ще ефективніше звільняти окуповані українські території

20:11 04.10.2022
Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

22:09 30.09.2022
Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

20:42 30.09.2022
МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

20:09 30.09.2022
Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

19:47 30.09.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії подальшу підтримку України

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії подальшу підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

ЗС України збили 5 БПЛА російських окупантів у другій половині дня у четвер

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із іноземними колегами оборонну та фінансову допомогу України

У Запоріжжі після ракетного обстрілу вдалося врятувати 21 людину

На Сумщині з 7 жовтня запроваджується масковий режим через зростання захворюваності COVID-19 – ОВА

Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї – прессекретар президента

Над Одеською областю у четвер увечері було збито три БПЛА російських окупантів

Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

Данілов Матвієнко: Думайте про покаяння перед Батьківщиною та про лінію захисту в Гаазі

ЗС України збили 5 БПЛА російських окупантів у другій половині дня у четвер

НБУ ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідації банку "Січ"

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА