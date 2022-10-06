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21:34 06.10.2022

Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї – прессекретар президента

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Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї – прессекретар президента

Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді потрібно було вжити превентивних заходів, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції", - написав Никифоров у фейсбуці.

Як зазначив речник президента, шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі тільки держава-терорист Росія.

"Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - наголосив він.

Як повідомлялося, під час виступу 6 жовтня в австралійському аналітичному центрі президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

"Потрібні превентивні удари, щоб вони (РФ – ІФ) знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю", - сказав президент.

 

 

 

 

Теги: #ядерна_зброя #використання

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