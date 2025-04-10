Інтерфакс-Україна

Події

18:29 10.04.2025

Україна до 2030 р. планує повернути до продуктивного використання 80% замінованих земель - Свириденко

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Україна до 2030 р. планує повернути до продуктивного використання 80% замінованих земель - Свириденко

Розмінування українських земель потребуватиме десятки років, проте з інноваційним підходом та технологіями цей процес можна пришвидшити, Міністерство економіки сподівається до 2030 року повернути до продуктивного використання 80% таких територій, повідомила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Заміновані українські поля - це неможливість працювати фермерам на українській землі і також неможливість експортувати агропродукцію. До війни ми годували 400 млн людей в світі. На початку війни і заміновані поля, і заблокований експорт спричинили зростання глобальних цін на сільгосппродуктів. Саме тоді ми зрозуміли, яку важливу роль у продовольчій безпеці відіграє Україна", - сказала вона під час презентації проєкту "Soul of Soil 2.0" у середу.

Свириденко також нагадала, що за підрахунками Мінагропроду 20% українських земель не можуть використовуватись через окупацію або замінування, а Інститут Тоні Блера стверджує, що український ВВП недоотримує $12 млрд щороку.

Вона зазначила, що заміновані поля є перешкодою як для економіки, так і для людей, тому міністерство почало досліджувати як побудувати стратегію по розмінуванню та збільшити кількість української техніки для обробки територій.

"Три роки тому це було нуль машин для розмінування. На сьогодні - це 260 машин і десятки українських виробників. Наразі ми передові не тільки у технологіях використання дронів, але і у технологіях розмінування. І мені здається, що у майбутньому це може бути дуже сильною експертною позицією України", - додала вона.

"Soul of Soil 2.0" — спільна ініціатива Міністерства економіки України, Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та торговельної мережі "Сільпо". В рамках ініціативи організатори проведуть серію майстер-класів Україною, для яких використовуватиметься борошно, змелене у Миколаєві з пшениці, яку виростили на звільнених та розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини.

Теги: #використання #розмінування #землі

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