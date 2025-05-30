Інтерфакс-Україна
Події
19:53 30.05.2025

У травні зафіксовано 888 випадків застосування окупантами боєприпасів з небезпечними хімічними сполуками

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У травні зафіксовано 888 випадків застосування окупантами боєприпасів з небезпечними хімічними сполуками

Групи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки ЗСУ у травня 2025 р зафіксували та задокументовали 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук, повідомив начальник військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних сил України полковник Євген Нагорний.

Як повідомляється у телеграмі Генерального штабу у п'ятницю, такі дані Нагорний озвучив на брифінгу для представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні – Київської Асоціації Військових Аташе (КАВА). В заході взяли участь представники понад 35 країн.

Військові дипломати були поінформовані про випадки застосування російською федерацією проти Сил оборони України хімічних засобів боротьби із заворушеннями, як засобу ведення війни, та про порушення російською федерацією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.

Нагорний зазначив, що в ЗСУ сформовано декілька десятків спеціально підготовлених та тренованих груп радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, які здійснюють фіксацію фактів застосування росіянами небезпечних хімічних речовин.

"Так, тільки протягом травня 2025 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зафіксовано та задокументовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук. Основним засобом доставки є скиди гранат К-51 та РГ-Во з БПЛА", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що всього за період з 15 лютого 2023 року по 29 травня 2025 року зафіксовано 9167 випадків застосування небезпечних хімічних речовин росіянами.

Заступник начальника управління військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Сергій Пахомов зазначив, що проти Сил оборони України РФ застосовує спеціальні боєприпаси (гранати К-51, РГ-Во та саморобні газові гранати), споряджені небезпечними хімічними речовинами, у поєднанні з конвенційними засобами ураження. Варто зазначити, що в газових гранатах росіяни застосовують іританти сльозогінної дії (CS, CN), які застосовуються поліцією проти порушників на демонстраціях. Формально речовини CS та CN не є хімічною зброєю та згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 відноситься до "хімічних засобів боротьби із заворушеннями".

У Конвенції в пункті 7 статті ІІ визначається: "Хімічний засіб боротьби з заворушеннями" означає: будь-який не включений до списків хімікат, здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають через короткий час після закінчення дії". Однак використання цього газу під час воєнних дій неприпустимо відповідно пункту 5 статті ІІ Конвенції. Зазначається, що російське командування чітко усвідомлює наслідки від застосування таких хімічних речовин, тому що країна-агресор є членом Організації із заборони хімічної зброї.

Військові дипломати були поінформовані, що станом на 29 травня 2025 року РФ не застосовувала бойові отруйні речовини смертельної дії, а у випадку їх застосування вони обов`язково будуть виявлені спеціалізованими підрозділами і факти будуть задокументовані та оприлюднені на загал.

 

Теги: #використання #хімзброя #рф

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