Інтерфакс-Україна
Політика
09:35 08.07.2025

Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

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Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

Уряд Великої Британії у понеділок заявив, що наклав санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в'їзд на території країни на двох фізичних осіб з командного складу військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту, та одну юридичну особу, за їхню роль у передачі та застосуванні хімічної зброї в Україні, повідомляє агентство Reuters.

"Британський уряд заявив, що наклав санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в'їзд на території країни на Олексія Вікторовича Ртищева та Андрія Марченка, голову та заступника голови російських військ радіологічної, хімічної та біологічної оборони, за їхню роль у передачі та застосуванні хімічної зброї в Україні", - йдеться у повідомлені.

Також акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр Науково-дослідний інститут прикладної хімії" було піддано санкціям за постачання російським військовим гранат РГ-Во із засобом "для боротьби з масовими заворушеннями".

Британський уряд заявив, що гранати використовувалися як засіб ведення війни проти України, що є порушенням Конвенції про хімічну зброю.

З відкритих джерел відомо, що РГ-Во – це ручна хімічна граната російського виробництва. Активна речовина — хлорацетофенон (CN) або 2-хлоробензальмалононітрил (CS). 20 вересня 2024 року поблизу с. Грушівка (Дніпропетровська обл.) на позиції українських прикордонників була скинута граната РГ-Во (з серійним номером 862-2-24). На запит України технічна делегація Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ, OPCW) провела аналіз самої гранати та проб ґрунту, що показав наявність речовини CS. На прохання України звіт був розсекречений та оприлюднений на офіційному сайті OPCW.

 

Теги: #хімзброя #санкції #велика_британія

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