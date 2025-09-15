Інтерфакс-Україна
19:13 15.09.2025

Зафіксовано майже 11 тисяч застосування ворогом небезпечних хімічних речовин, постраждали 3000 військових

Зафіксовано майже 11 тисяч застосування ворогом небезпечних хімічних речовин, постраждали 3000 військових
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Вже 11 тисяч випадків застосування окупантами отруйних хімічних речовин, унаслідок чого отримано близько 3 тисячі звернень щодо постраждалих серед українських військовослужбовців, зафіксовано з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив начальник відділу цивільного захисту управління військ радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту Командування сил підтримки ЗСУ полковник Артем Власюк.

"Серед майже 11 тисяч застосування противником небезпечних хімічних речовин проти наших оборонців в основному відмічаються сльозогінні газові гранати типу К-51, РГВО. Вони містять сльозогінні речовини CS, CN. Вони є за своїми властивостями твердими речовинами, і під час горіння перетворюються в дим. Вони діють на організм людини як подразнююча речовина. Приблизно з таким ефектом як перцевий газ", - розповів Власюк на пресконференції в Києві в понеділок.

За його словами, частка використання ворогом сльозогінний гранат з усіх зафіксованих випадків становить до 38%. Водночас понад 55% випадків декларуються як невідомі хімічні речовини, оскільки інформацію неможливо було перевірити фахівцями безпосередньо за допомогою приладів.

Крім того, як пояснили у ЗСУ, фіксуються і випадки застосування інших модифікованих і саморобних вибухових пристроїв, споряджених небезпечними хімічними речовинами типу хлор та аміак.

Окремо Власюк зазначив, що противник зазвичай застосовує отруйні хімічні речовини на напрямках, де здійснює наступальні і штурмові дії. "Противник зазвичай активізує застосування небезпечних хімічних речовин на напрямках своїх наступальних і штурмових дій – там, де йому найскладніше прорвати нашу оборону. Ці засоби він використовує з метою так званого "викурювання" наших оборонців з оборонних позицій, траншей і бліндажів, полегшуючи таким чином зачищення цих позицій", - заявили у ЗСУ.

Начальник відділу цивільного захисту управління РХБ захисту Командування сил підтримки пояснив, що фіксування інформації про точну кількість постраждалих військових від застосування ворогом небезпечних хімічних речовин ускладнюється через військові дії та використання ворогом різних засобів ураження.

"На даний час Медичні сили зафіксували понад 3 тисячі звернень з ураженнями чи отруєннями різного ступеня тяжкості. Про смертельні випадки мова поки не йде, оскільки ця інформація ще потребує верифікації", - зазначив Власюк.

Як наголосив т.в.о. начальника військ – начальника управління РХБ захисту Командування сил підтримки ЗСУ Ігор Дяк, випадків ураження українських військових отруйними хімічними речовинами може бути більше, ніж 3 тисячі.

"Це офіційно ті випадки, які ми зафіксували. тобто наші підготовлені підрозділи змогли ідентифікувати або спільно з підрозділами медичних сил і правоохоронними органами, зокрема Служби безпеки, які відкривають кримінальні провадження щодо порушення противником правил ведення війни. …Ми назвали цифри тільки ті, які офіційно підтверджені й задокументовані", - зауважив Дяк.

Теги: #війна #хімзброя #рф #статистика

