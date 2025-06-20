Інтерфакс-Україна
Події
20:59 20.06.2025

МЗС України прокоментувало беззаперечні докази грубого та системного порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї

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МЗС України прокоментувало беззаперечні докази грубого та системного порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї

Міністерство закордонних справ України уважно вивчило вже третій звіт Організації із заборони хімічної зброї про підсумки візиту технічної допомоги ОЗХЗ в Україну, здійсненого на підставі підпункту "е" пункту 38 статті VIII Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

"Експерти ОЗХЗ, дотримуючись визначених процедур, здійснили всебічний аналіз доказових матеріалів, які свідчать про грубе порушення з боку РФ положень Конвенції про заборону хімічної зброї. Серед них — дві російські газові гранати РГ-Во; запал К-510 та безпілотний літальний апарат як засіб доставки цих засобів. Таким чином, на сьогодні в розпорядженні ОЗХЗ уже перебуває сім таких російських гранат, що свідчить про системний характер використання цих засобів з боку РФ", - йдеться у коментарі МЗС щодо беззаперечних доказів грубого та системного порушення Російською Федерацією Конвенції про заборону хімічної зброї

Згідно з результатами досліджень, проведених двома незалежними акредитованими лабораторіями ОЗХЗ, у наданих зразках підтверджено наявність речовини CS — компонента, що використовується в засобах ведення боротьби з масовими заворушеннями, зазначило МЗС.

Як йдеться у коментарі, Україна регулярно інформує Технічний секретаріат ОЗХЗ та держави-учасниці Конвенції про хімічну зброю щодо системного застосування з боку РФ небезпечних хімічних речовин проти Сил безпеки і оборони України.

Так, у період з лютого 2023 року до червня 2025 року було зафіксовано 9 712 випадків використання російськими окупаційними військами боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами, у тому числі хімічними засобами боротьби із заворушеннями як методу ведення війни. МЗС ще раз наголосило, що такі дії РФ становлять грубе порушення пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Третій звіт ОЗХЗ вкотре підтвердив систематичний характер порушень з боку РФ, яка цілеспрямовано підриває засади глобальної безпеки та порушує міжнародні норми щодо заборони застосування хімічної зброї. Попри заяви про готовність до припинення своєї збройної агресії, керівництво РФ свідомо зневажає міжнародне право та підриває глобальні зусилля, спрямовані на повну заборону хімічної зброї", - йдеться у коментарі.

Україна високо цінує єдність та послідовність міжнародної спільноти у застосуванні санкцій проти РФ за використання хімічної зброї проти України. Яскравим прикладом цього стала нещодавнє рішення ЄС із закликом до ОЗХЗ впровадити механізм атрибуції у зв’язку з доведеним застосуванням хімічних речовин як методу ведення війни.

"Такий механізм повинен забезпечити оперативне, прозоре й неупереджене встановлення фактів застосування хімічної зброї та ідентифікацію відповідальних осіб із числа російських воєнних злочинців. Україна закликає ОЗХЗ активізувати роботу над впровадженням цього механізму, який стане важливим інструментом для забезпечення міжнародної відповідальності РФ за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї. Запровадження атрибутивного механізму сприятиме не лише встановленню справедливості, а й зміцненню міжнародного режиму заборони хімічної зброї", - зазначено у коментарі.

"Ми переконані, що у міжнародній спільноті є достатньо беззаперечних доказів для того, щоб притягнути РФ до відповідальності за умисне та свідоме порушення норм Конвенції про заборону хімічної зброї. Україна розраховує на конкретні рішучі дії держав-партнерів, зокрема використовуючи ефективний інструментарій ОЗХЗ", - йдеться у коментарі.

 

Теги: #хімзброя #рф #мзс

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