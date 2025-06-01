Інтерфакс-Україна
Події
02:08 01.06.2025

В німецькому уряді вважають, що ЄС повинен повернутися до питання використання заморожених активів РФ – ЗМІ

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Очільник Канцелярії федерального канцлера ФРН Торстен Фрай заявив, що Європейський Союз повинен повернутися до питання про те, як заморожені російські активи на сотні мільярдів євро можуть бути використані для фінансування України, повідомляє агенція Bloomberg, цитуючи інтерв'ю високопосадовця недільному виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Ми повинні розглянути питання російських державних коштів набагато уважніше, ніж ми це робили раніше. Ми не повинні дозволити Росії вийти сухою з води в тій грі, в яку вона грає з усіма нами ", - сказав Торстен Фрай в цитованому Bloomberg інтерв'ю.

"Якщо ми хочемо досягти припинення вогню мирним шляхом, то наші можливості обмежені… Саме тому я дуже за те, щоб використовувати інструменти, які є в нашому розпорядженні", - наголосив Фрай.

"Коментарі Фрая свідчать про те, що Німеччина під керівництвом нового канцлера Фрідріха Мерца може стати більш відкритою до ідеї арешту російських державних активів на суму близько 200 мільярдів євро (227 мільярдів доларів), які ЄС заморозив після вторгнення президента Владіміра Путіна у 2022 році... Хоча ЄС вже використовує прибутки, які вони генерують, країни, включаючи Німеччину і Францію, раніше скептично ставилися до арешту самих активів, побоюючись, що це може зашкодити євро", - коментує слова Фрая Bloomberg.

Агенція зазначає, що така позиція Німеччини знайде підтримку.

"Нещодавно Литва закликала Мерца приєднатися до пропозицій щодо арешту коштів", - нагадують у повідомленні Bloomberg.

Як повідомлялося канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня поїде до Вашингтона, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-31/russian-assets-deserve-closer-look-german-official-tells-fas?srnd=homepage-europe

Теги: #використання #активи #єс #рф

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