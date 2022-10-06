Події

20:59 06.10.2022

Над Одеською областю у четвер увечері було збито три БПЛА російських окупантів

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Над Одеською областю у четвер увечері було збито три БПЛА російських окупантів

Українські військові в четвер увечері збили над Одеською областю 3 дрони-камікадзе іранського виробництва, запущені російськими окупантами, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"3 дрони були збиті над областю сьогодні увечері", - сказав Марченко у відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі.

Він зазначив, що в ніч на четвер окупанти намагалися атакувати Одеську область 9 дронами-камікадзе, проте всі вони були збиті українськими захисниками.

Раніше повідомлялося, що підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил у південних областях України знищили у другій половині дня у четвер п'ятьох безпілотників російських окупантів.

 

 

Теги: #одеса #бпла #збиття

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