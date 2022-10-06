Події

20:20 06.10.2022

Бажання Росії до переговорів з Україною зростає з успіхами ЗС України на фронті

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Бажання Росії до переговорів з Україною зростає з успіхами ЗС України на фронті

Пропозиції Російської Федерації провести переговори безпосередньо залежать від успіхів Збройних сил України на фронті, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Відповідь "товаришу спікеру" Матвієнко: Слухаю і дивуюся. Якось росіянам вдається нападати, вбивати, намагатися анексувати і одночасно пропонувати переговори. При цьому чим більше землі звільняють Збройні Сили України, тим частіше і наполегливіше пропонують "поговорити". Звільнимо ще більше - може, з'явиться і конкретика, як і коли російські окупанти готові забратися геть із нашої землі. Назавжди!", - написав Стефанчук у фейсбуці у четвер.

Раніше Матвієнко закликала до негайних переговорів між парламентами України та Росії, але на російських умовах.

 

 

 

Теги: #україна #росія #парламенти

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