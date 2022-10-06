Події

20:13 06.10.2022

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

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Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 6 жовтня схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку України, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Наш комітет з питань фінансів схвалив призначення Пишного Андрія на посаду голови Нацбанку. За - 19, утримався -1. Найближчим часом це рішення затвердить і сесійна зала", - написав він у телеграмі у четвер.

За його словами, Пишний брав участь у засіданні та зазначив, що найважливіший пріоритет - це розпочати програму з МВФ, а також підтримав збереження ставки на рівні 25%.

Як повідомлялося, Пишного називали можливим кандидатом на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли декілька разів виникала тема можливої зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Цьогорічний глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я. 6 жовтня фінкомітет ВР схвалив його звільнення. Того самого дня Рада звільнила Шевченка з посади керівника НБУ.

Верховна Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.

 

 

Теги: #нбу #кандидатура #комітет

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