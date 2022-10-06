Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

Євросоюз у рамках восьмого санкційного пакета запровадив додаткові обмеження на експорт товарів у РФ у відповідь на продовження Росією повномасштабної війни проти України.

Під заборону, серед іншого, потрапив експорт "технічних виробів, що використовуються в авіаційному секторі", йдеться на сайті Єврокомісії.

З офіційного журналу ЄС випливає, що йдеться про наступні вироби для повітряних суден: гідравлічні та мастильні масла, нові пневматичні шини з гуми для літаків, гальмівні диски та колодки, антени та пов'язані з ними деталі, машини та пристрої для випробування металів, прилади та апаратура для вимірювання чи перевірки витрати, рівня, тиску рідин чи газів.

Експортні обмеження, що запроваджуються, спрямовані "на скорочення доступу Росії до військових, промислових і технологічних товарів, а також її здатності розвивати свій сектор оборони і безпеки", йдеться в заяві Єврокомісії.

Санкції, впроваджені ЄС 26 лютого (після початку військового вторгнення РФ в Україну), передбачають заборону на постачання до Росії цивільних літаків і запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.