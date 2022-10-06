Події

19:06 06.10.2022

Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

1 хв читати
Нові санкції ЄС містять заборону на експорт до РФ технічних виробів для авіагалузі

Євросоюз у рамках восьмого санкційного пакета запровадив додаткові обмеження на експорт товарів у РФ у відповідь на продовження Росією повномасштабної війни проти України.

Під заборону, серед іншого, потрапив експорт "технічних виробів, що використовуються в авіаційному секторі", йдеться на сайті Єврокомісії.

З офіційного журналу ЄС випливає, що йдеться про наступні вироби для повітряних суден: гідравлічні та мастильні масла, нові пневматичні шини з гуми для літаків, гальмівні диски та колодки, антени та пов'язані з ними деталі, машини та пристрої для випробування металів, прилади та апаратура для вимірювання чи перевірки витрати, рівня, тиску рідин чи газів.

Експортні обмеження, що запроваджуються, спрямовані "на скорочення доступу Росії до військових, промислових і технологічних товарів, а також її здатності розвивати свій сектор оборони і безпеки", йдеться в заяві Єврокомісії.

Санкції, впроваджені ЄС 26 лютого (після початку військового вторгнення РФ в Україну), передбачають заборону на постачання до Росії цивільних літаків і запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.

 

 

Теги: #росія #санкції #євросоюз #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 06.10.2022
ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

20:20 06.10.2022
Бажання Росії до переговорів з Україною зростає з успіхами ЗС України на фронті

Бажання Росії до переговорів з Україною зростає з успіхами ЗС України на фронті

19:20 06.10.2022
ЄК: Значущі для енергобезпеки третіх країн проєкти можуть бути тимчасово звільнені від стелі цін для нафти РФ

ЄК: Значущі для енергобезпеки третіх країн проєкти можуть бути тимчасово звільнені від стелі цін для нафти РФ

19:13 06.10.2022
ЄС слідом за Великою Британією запровадив санкції проти російського Держзнаку

ЄС слідом за Великою Британією запровадив санкції проти російського Держзнаку

17:57 06.10.2022
Росія вбиває на полі бою в Україні та на вулицях ваших міст – Зеленський

Росія вбиває на полі бою в Україні та на вулицях ваших міст – Зеленський

13:34 06.10.2022
ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ

21:43 05.10.2022
Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

20:23 05.10.2022
Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

17:22 05.10.2022
Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

12:38 05.10.2022
Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

Ексглава НБУ Шевченко заявляє про політичний тиск і заперечує звинувачення НАБУ та САП

ОСТАННЄ

НБУ ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідації банку "Січ"

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

В ОДЕСІ ПРАЦЮЄ ППО - МІСЬКРАДА

Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

Колишнього українського військовослужбовця, який вступив під час окупації Балаклії в "народну міліцію", взято під варту

Україна планує відкрити посольство у Гані для розширення присутності в Африці

Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

Прокурори САП визнали достатність доказів за трьома епізодами, пов'язаними з виведенням коштів із ПриватБанку напередодні його націоналізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА