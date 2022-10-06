Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу
Фінляндія пожертвує Україні більше оборонної техніки, повідомив уряд країни.
"Оборонна битва України триває. На жаль, здається, що війна може тривати довго. Фінляндія продовжує підтримувати Україну", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен, ідеться у повідомленні фінського уряду у четвер.
Зазначається, що це дев'яте постачання військової техніки з Фінляндії до України. Щоб гарантувати безпечну доставку допомоги, жодної додаткової інформації про вміст, спосіб доставки або розклад допомоги не буде. Додаткова допомога враховувала і потреби України, і ситуацію з ресурсами Сил оборони, зазначається у повідомленні.