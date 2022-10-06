Із 21 вересня ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області - Генштаб

З 21 вересня Збройні сили України встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області, взяли під контроль понад 2400 кв. км Слобожанщини, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов.

"З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися вглиб оборони противника на 55 км, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взято під контроль понад 2 тис. 400 квадратних кілометрів Слобожанщини", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер.