Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольський район із артилерії та РСЗВ

Російські окупанти у ніч на четвер обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області, постраждали житлові будинки, підприємство та лінії електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії… Під обстріл потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. Попередньо люди не постраждали", – написав він у телеграм-каналі.

Резніченко уточнив, що у Нікополі спалахнула пожежа в будинку у людей. Її вже погасили. Пошкоджено десять приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

У Мирівській громаді понівечено кілька приватних будинків і господарських будівель.

У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнувань уточнюються.