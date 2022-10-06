Чотири людини загинули та троє поранені в результаті обстрілів Донецької області за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло четверо людей, ще 3 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу — 3 у Торському та 1 у Зарічному… Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, у щойно звільнених містах виявили 10 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 5 у Святогірську та 5 у Лимані.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.